Assaggio d'autunno con il foliage al Laghetto di Chiavazza nel video Nicolò Caneparo VIDEO

"Diamo un'occhiata in maniera alternativa, ovvero dal punto di vista di un drone, all'Oasi Naturalistica Regione Croce, meglio conosciuta come Laghetto di Chiavazza". Con queste parole Nickland Media, alias Nicolò Caneparo, introduce le riprese dall'alto da lui effettuate che immortalano il foliage nel parco chiavazzese. "I colori si accendono nella stagione autunnale - descrive artisticamente - quando le foglie degli alberi abbandonano il loro classico colore verde a favore di toni più caldi come il giallo e il rosso".

Biellese di nascita ma internazionale d'adozione, Nicolò Caneparo è da sempre appassionato di media digitali: dalle riprese alla messa in onda, fino alla regia multimediale per eventi e brand internazionali. Videomaker e fotografo, effettua servizi sia nel Biellese che in numerose parti del mondo. Ha iniziato a coltivare la sua passione nel 2007 e oggi è fondatore e amministratore della sua azienda, Nickland Media.