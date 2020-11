A Candelo continua servizio web di psicologia scolastica per insegnanti, allievi e genitori

L’amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Iris di Biella ha rimodulato l'attività di psicologia scolastica anche per i mesi di ottobre-dicembre 2020. Tale servizio rivolto ai tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo Candelo-Sandigliano, sarà svolto con modalità di ascolto telefonico e on-line al fine di poter supportare alunni, insegnanti e genitori durante questo periodo di emergenza sanitaria. A metà ottobre è partito lo sportello on-line per gli insegnati e i genitori.

Lo sportello rivolto agli insegnati dei tre ordini di scuole ha un duplice obiettivo: effettuare colloqui di consulenza rispetto alle difficoltà relative al cambiamento delle modalità di insegnamento, ed attivare momenti di supervisione e formazione in merito all’individuazione di un modello condiviso e all’analisi di casi difficili. Lo sportello rivolto ai genitori dei tre ordini di scuola ha l’obbiettivo di supportare i genitori nella gestione dei figli in questo periodo di nuove disposizioni e limitazioni. Sia per i genitori che per gli insegnanti la possibilità di accesso allo sportello on-line è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30 previa comunicazione da parte della scuola.

Il numero da contattare della psicologa scolastica è il 349/3002180. Da novembre partirà anche lo sportello on-line rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado per supportare gli studenti rispetto alla gestione delle difficoltà emotive derivate da questo lungo periodo di pandemia.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo “Lo sportello della Psicologa Scolastica è un servizio attivo nel comune di Candelo da molti anni; l’amministrazione comunale rinnova annualmente questo servizio al fine di fornire lo sportello di ascolto per bambini, insegnanti e genitori. In questo periodo, abbiamo pensato di supportare la riprogettazione dello sportello, proposta dal Consorzio Iris, come già avevamo fatto nel mese di maggio 2020, per consentire un supporto ai genitori per gestire le difficoltà familiari, ai bambini per aiutarli ad affrontare le loro preoccupazioni agli insegnati per aiutarli ad affrontare al meglio le difficoltà che emergono in questo particolare momento storico. Come amministrazione comunale siamo convinti che sia importante fornire ai nostri cittadini tutto ciò che può far stare bene sia fisicamente che emotivamente, al fine di poter affrontare al meglio questa emergenza sanitaria”.