Scuola, Azzolina telefona a studentessa che protesta contro la didattica a distanza

Il gesto simbolico della giovane Anita non è passato inosservato. Questa mattina la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha telefonato alla studentessa torinese che, da giorni, si presenta davanti alla propria scuola con mascherina in volto e tablet, da cui si collega per seguire le lezioni, protestando apertamente contro la didattica a distanza.

La telefonata è durata circa una ventina di minuti, dove la ministra ha parlato prima con la madre e poi con la giovane allieva. "Ho due figli e sono convinta che entrambe le scuole che frequentano siano luoghi sicuri” - le ha riferito la madre che ha chiesto "di continuare a lottare per le scuole aperte". La risposta della ministra non si è fatta attendere: “Faremo tutto il possibile per tenere le scuole aperte e permettere anche ai più grandi di rientrare, tenendo conto della situazione epidemiologica".

Al termine della telefonata, Anita ha concluso che continuerà ad andare davanti a scuola sottolineando il proprio dispiacere per la mancanza delle lezioni in presenza.