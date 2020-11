LILT for Biella annullata, al suo posto Biella for LILT a sostegno di ambulatori

Era previsto anche per questo mese di novembre LILT for Biella, il tradizionale evento dedicato da LILT Biella a tutti i biellesi per accendere i riflettori sulla prevenzione del tumore al seno e per raccogliere fondi da destinare al sostegno dell'ambulatorio senologico di Spazio LILT.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, LILT Biella ha dovuto rinunciare a questo importante appuntamento annuale al Teatro Sociale Villani di Biella, decidendo tuttavia di coinvolgere ugualmente Cristiano Gatti, da sempre presentatore della serata, e gli artisti che si sarebbero dovuti esibire, nell’iniziativa Biella for LILT. Oggi, mercoledì 11 novembre, data in cui si sarebbe dovuto tenere LILT for Biella, sarà proprio Cristiano Gatti a lanciare l’iniziativa con un video molto importante: un appello a sostenere la prevenzione e la diagnosi precoce, in una formula inusuale, alternativa, ma che permetterà alla cittadinanza di Biella di stare vicino all’associazione, e viceversa, così come durante lo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere al Teatro Sociale.

Tanti anche gli appelli a donare e sostenere l'associazione che saranno lanciati dagli artisti che, sino al 20 novembre, si esibiranno online sulla pagina facebook di LILT Biella e sul canale Youtube. "Siamo in una situazione davvero critica, commenta il Dott. Valentini, Presidente di LILT Biella, la nostra associazione non si è mai fermata e abbiamo proseguito nella nostra mission di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori così come in tutte le attività di riabilitazione delle persone che convivono con il cancro o lo hanno sconfitto. Purtroppo il Coronavirus ha spazzato via eventi, campagne e iniziative di raccolta fondi vitali per la nostra associazione e per i servizi che offre alla comunità biellese. Per questo motivo ci rivolgiamo a tutta la popolazione biellese affinché, ancora una volta, ci sostenga e ci aiuti. Sappiamo bene che in questo periodo di emergenza le risorse sono scarse per tutti ma ogni piccolo contributo è per noi vitale. Perchè da sempre, sin dalla realizzazione dell'Hospice, la nostra associazione ha cercato di dare risposte di cura ai bisogni di questo territorio. Perché sostenere LILT Biella significa proteggere il futuro della salute".

Le performances degli artisti che sostengono LILT Biella saranno disponibili nei prossimi giorni sulla pagina facebook dell'associazione a questo indirizzo www.facebook.com/liltbiella oppure sul canale youtube www.youtube.it/liltbiella

Per sostenere l'associazione, è possibile fare una donazione online sul sito dell'associazione a questo indirizzo www.liltbiella.it/biella-for-lilt oppure attraverso bonifico bancario all'IBAN IT06 R 03268 22300 001886529120 o, ancora attraverso la raccolta fondi dedicata all'evento su facebook.

Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere gli ambulatori di prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT.