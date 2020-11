Duro sfogo del sindaco di Quaregna Cerreto: “Troppa gente per strada, denuncerò i tragressori”

“Troppa gente per strada, troppi cani portati a fare i bisognini cento volte al giorno, troppi soggetti asintomatici e ancor peggio positivi a zonzo. Non temo insulti e minacce, se non sono sufficienti i provvedimenti del Governo e della Regione, pur con le lacune non ancora colmate, a richiamare al buon senso, sarò io stessa a denunciare i trasgressori alle autorità preposte”. Duro sfogo del sindaco di Quaregna Cerreto, Katia Giordani, sulla propria pagina Facebook, a fronte della crescita dei contagi in paese e in tutto il Biellese.

“A marzo fui accusata di essere un gendarme e non avevamo praticamente contagi – prosegue il post - oggi siamo di fronte all'inevitabile, pessimo, risultato e la cosa grave sta nel fatto che in paese non abbiamo case di riposo, nè centri diurni per anziani e le strutture di ricreazione/aggregazione gestite dal Comune sono interdette al pubblico dallo scorso 9 marzo”.

Ad oggi, come si vede dalla mappa dei contagi della Regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia sul territorio, i positivi a Quaregna Cerreto sono 43: due settimane fa erano 28. “La situazione è seria ma la gente sembra non percepire il pericolo reale – spiega al telefono Giordani – Mai visto così tante persone in giro per strada, neanche fosse la quinta strada di New York. Laddove c'è un dispiego importante di vigili e forze dell'ordine nei grandi paesi, la gente resta a casa e non esce per paura. Occorre maggior responsabilità dappertutto”.