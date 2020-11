Curino, in arrivo 20mila euro dalla Regione per il maltempo 2019. Sindaco: “Meglio tardi che mai”

Pronti 20mila euro a favore del comune di Curino. È questa la cifra stanziata dalla Regione Piemonte per gli eventi alluvionali accaduti nel Biellese l'autunno scorso.

“Meglio tardi che mai – commenta il sindaco Adriano Buzio – Il nostro territorio aveva registrato molte frane. Sono fondi che verranno utilizzati per gli interventi di sistemazione idraulica sul torrente Bisingana e il consolidamento del ponte comunale di San Nicolao. Ora, abbiamo richiesto altri fondi per gli eventi accaduti lo scorso mese per rimettere a posto alcuni punti di Curino”.