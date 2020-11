Avviso alla viabilità, chiude il ponte sul Po a Trino

La Provincia di Vercelli sfrutta il periodo di restrizioni e divieto di spostamento attualmente in vigore per anticipare la parte dei lavori sul ponte del Po che richiedono una chiusura al traffico del manufatto.

Lo rende noto il sindaco di Trino, Daniele Pane, precisando che l'ordinanza di chiusura del ponte, che entrerà in vigore giovedì 12 novembre, sarà valida fino al 31 dicembre prossimo, con la possibilità di anticipare la riapertura qualora i lavori finissero in tempi più rapidi.

«Tale operazione era prevista, come già comunicato, nel mese di giugno luglio - aggiunge Pane -. Si è ritenuto che viste le attuali restrizioni si potesse anticipare ora questa lavorazione che comunque si sarebbe dovuta fare in ogni caso. In questo, come in tutti i lavori pubblici che riguardano la viabilità, si arrecano alcuni disagi, ma questo avviene, limitatamente a circa 30 giorni lavorativi, per migliorare la sicurezza del ponte e quindi di tutti i cittadini che via transitano», conclude Pane.