Anche a Cossato poca gente al mercato e preoccupazione tra i commercianti

Poca gente e commercianti preoccupati per il futuro. Questa la fotografia scattata questa mattina al mercato di Cossato: presenti numerose bancherelle di generi alimentari, opportunamente distanziate nel rispetto delle normative anticovid. Facce scure e poco voglia di confidare le impressioni della giornata ai nostri taccuini. Una situazione non dissimile da quella riscontrata qualche giorno fa al mercato di Biella. “Abbiamo fatto poco o nulla questa mattina – racconta qualcuno – Il mercato di Cossato è sempre stato il punto di riferimento del Biellese orientale: ora con la limitazione degli spostamenti, le persone delle vallate vicine non vengono fino a Cossato e la mole di lavoro è diminuita. Ci sentiamo penalizzati e non nascondiamo l'amarezza”.

Presente questa mattina anche l'assessore alle Attività Economiche Sonia Borin: “Anch'io ho visto poca gente ma credo che molti abbiano pensato che non ci fosse non vedendo i banconi all'esterno quando in realtà si trovavano nella parte coperta – sottolinea – Credo che ci voglia qualche giorno prima che le persone si abituino al momento attuale. È indubbio, però, che tanta gente non può raggiungere Cossato trovandosi in comuni diversi, come recita il Dpcm. Ringrazio però, a nome dell'amministrazione, tutti i commercianti che tengono duro di fronte a questa situazione: sono un grande risorsa per tutti noi”.