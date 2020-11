Donato, entro fine anno un nuovo mezzo per i cantonieri comunali

“Siamo riusciti faticosamente a trovare i fondi e, se tutto va bene, entro fine anno avremo un nuovo mezzo per i nostri cantonieri”. A parlare è il sindaco di Donato Desirée Duoccio, che annuncia l’acquisto di un nuovo camioncino per gli operatori del comune. “Il mezzo utilizzato attualmente è da sostituire ed è da tempo che cerchiamo di investire per acquistarne uno nuovo, ma a causa delle cifre non siamo mai riusciti ad avere i fondi necessari. Nelle ultime settimane abbiamo fatto il massimo e siamo riusciti a raggiungere la cifra”. Per il nuovo camioncino il comune investirà circa 30mila euro.