Rifondazione Comunista Biella: "Ma questo è il Governo del cambiamento?"

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della segreteria PRC Piemonte a firma di Renato Nuccio. "Ho una raccolta di articoli, di giornali locali tra i quali l’intervista del Presidente del Piemonte, dell’assessore alla Sanità Icardi i quali si dichiarano soddisfatti dei provvedimenti adottati contro l’epidemia Covid 19. Inviterei a leggere le dichiarazioni, le proteste di operatori delle Case di Riposo, Medici, Infermieri OS, Sindacati dell’Ospedale. Proteste che sono sfociate in tutta le regione. Le ultime decisioni della regione sono incredibili, riconversione di Ospedali a Torino e nella regione per ricoveri di ammalati Covid 19, chiusura dei Pronto Soccorso, mentre il territorio è privo di servizi sanitari socio assistenziali per le politiche devastanti decise dai governi regionali di destra e di sinistra.

Chiusi Ospedali, ambulatori, presidi territoriali, assistenza domiciliare mancanza di personale, Medici, Infermieri, Operatori Sanitari, medicina del territorio prevenzione mentre l’assessore Icardi sponsorizza la Sanità privata, perchè non si utilizzano le strutture pubbliche dismesse per ricoveri di ammalati in quarantena invece di lavorare per metterli sul mercato, per esempio la struttura del vecchio Ospedale di Biella dai 12 milioni di Euro in vendita oggi a 4,5 milioni. Nella regione la situazione è al collasso code di autoambulanze, Ospedale Mauriziano, Ospedale di Rivoli, ammalati su barelle per terra nei corridoi del Pronto Soccorso. Il Presidente della regione dopo aver richiesto interventi del governo forti, si scaglia contro le decisioni adottate per aver inserito il Piemonte in zona rossa.

In buona compagnia del Presidente della Lombardia, il Presidente della Campania cambia decisioni tutti i giorni prima bisogna chiudere tutto poi bisogna aprire tutto, Presidenti contro il Governo, dopo aver concordato le decisioni segnali di una politica deleteria che favorisce manifestazioni di estrema destra. Mentre esternazioni di Salvini, e di quelli che hanno votato in Parlamento i tagli alla Sanità 36 miliardi, il blocco delle assunzioni di Medici, Infermieri, alla Scuola ai Trasporti. Si presentano come salvatori della patria. Il Governo ha gravi responsabilità per non aver assunto in estate i provvedimenti in previsione delle seconda ondata di Covid 19, i servizi sanitari nel territorio in previsione di quanto sta avvenendo oggi.

Lo scontro in atto tra Governo e regioni evidenzia l’urgenza di cancellare il Titolo V della Costituzione, mentre il sindaco di Napoli definisce la situazione sanitaria drammatica il sindaco di Biella dichiara che avrebbe lasciato tutto aperto, solo venerdì si sono registrati 206 nuovi contagi. Le dichiarazioni del Presidente della regione Liguria Toti sugli anziani non produttivi non è solo indecente ma regressiva culturalmente, ricordo che gli anziani stanno sostituendo lo Stato Sociale, cancellato dalle politiche neoliberiste. Rifondazione Comunista in Parlamento ha votato contro la riforma del Titolo V.

In questi anni presente, manifestazioni, lotte iniziative contro lo smantellamento dello Stato Sociale, i tagli, i bilanci in pareggio, le privatizzazioni. Occorre una politica alternativa, subito massicci finanziamenti per la Sanità, assunzioni di Medici, Infermieri, ne mancano 50 mila nel Servizio Sanitario. Servizi socio sanitari territoriali, un piano Nazionale di investimenti pubblici per il lavoro nella riconversione ecologica, soldi subito ad Artigiani, Piccolo commercio ecc. Progressività fiscale, Tassa sui grandi patrimoni superiori al Milione di Euro e le grandi ricchezze.

Tagliare le spese militari. Considero le decisioni assunte dal Ministro dell’Interno una vergogna, navi e aerei per fermare gli sbarchi dei migranti, la segreteria di FI ringrazia e la promozione di funzionari di PS, condannati per i fatti del G8. Se questo è il Governo di cambiamento".