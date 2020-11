Patelli (Lega): "Toelettature chiuse? Sbagliato, la cura animali da compagnia serve al loro benessere"

Due interrogazioni su caccia e toelettatura animali per la parlamentare della Lega, Cristina Patelli. Come spesso avviene quando si decide di chiudere le attività, qualcosa sfugge ad un’attenta valutazione, specie in termini di rapporto costi/benefici. Ne è sicura l’onorevole Patelli, che ha presentato due interrogazioni per definire altrettante attività sospese dal lockdown del 6 novembre: si tratta della caccia, non permessa poiché strettamente valutata in termini di attività sportiva da effettuarsi non nel comune di residenza e la toelettatura per animali da compagnia: da un'analisi più attenta, è sfuggito al legislatore che molti trattamenti legati alla toelettatura sono necessari per garantire la salute degli animali.

“Una categoria a cui serve un’analisi più approfondita è quella della toelettatura degli animali da compagnia. Ho chiesto al ministro di ripensarci e farsi carico delle richieste provenienti dai padroni di cani e gatti in primis e dai proprietari di toelettature, al fine di ricomprendere i codici Ateco 96.09.04 (servizi di CURA degli animali da compagnia). E' importante che questa attività possa rimanere aperta anche durante il lockdown, per garantire il benessere animale, la loro igiene, salute, pulizia e cura delle abitazioni dei loro padroni. Oltretutto si tratta di attività che mantengono il distanziamento che ricevono su appuntamento e non corrono il rischio di generare assembramenti”.

Prosegue poi l’onorevole leghista: "C’è un errore di fondo nel considerare la caccia come un’attività sportiva – spiega Patelli – che non tiene conto che lo stop alla caccia di contenimento agli ungulati porterà ad un sicuro incremento straordinario della popolazione di cinghiali, con conseguenti giganteschi danni alle coltivazioni e alle persone: purtroppo i cinghiali si spingono ormai sempre di più a ridosso dei centri abitati, e sono uno dei fattori più pericolosi relativamente agli incidenti stradali (a titolo di esempio, nella pur non estesa provincia di Biella lo scorso anno sono stati recuperati dalla protezione civile circa 800 animali). Sono considerazioni che vanno valutate. Già oggi la popolazione di cinghiali è esponenzialmente cresciuta anche a causa dello scorso lockdown, non va permesso che un fenomeno già fuori controllo in moltissime zone del nostro Paese diventi inarrestabile e quindi è necessario permettere ai cacciatori i loro interventi, tanto più che il cacciatore caccia all’aperto, distanziato e non può costituire un elemento di diffusione del contagio".