Furia (PD): "La Regione esclude centinaia di medici e infermieri stranieri dai concorsi. Vogliamo chiarezza"

"Vogliamo chiarezza. I dati sulla carenza di medici , infermieri e personale tecnico amministrativo (per sgravare il lavoro degli infermieri) sono allarmanti. Peraltro basterebbe farsi un giro in un qualsiasi reparto ospedaliero per rendersi conto dell'eccesso di pressione sui lavoratori del comparto sanitario.

Il Decreto Rilancio del Governo ha messo a disposizione molte risorse in tutta Italia per l'assunzione di personale. È stupefacente che il bando della Regione escluda i medici e gli infermieri extracomunitari. Ci si mette a fare questioni di origine e di nazionalità proprio nel momento in cui il bisogno di personale è al massimo? Chiediamo alla Regione di intervenire subito per rimuovere questa limitazione ideologica, irragionevole e nociva". Questa la dichiarazioni di Paolo Furia, segretario regionale PD Piemonte.