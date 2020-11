Cura dei capelli ricci - un vero rituale di styling

I capelli mossi hanno una struttura molto delicata. Pertanto, una cura impropria può distruggere tutta la bellezza, affermano gli specialisti di Kerastase. Spazzolarli è particolarmente dannoso, è meglio pettinarli con le dita durante il giorno. Ma non solo la pettinatura frequente può danneggiare i ricci naturali, bisogna scegliere i giusti cosmetici per la cura, c'è una regola importante da tenere a mente: i capelli ricci hanno bisogno di una dieta ricca. Gli shampoo e gli balsami con lipidi naturali, come burro di karité, burro di jojoba o olio di macadamia, rivestono ogni capello con una pellicola protettiva. Questo aiuta a mantenere la struttura. Lava i capelli solo con shampoo speciali per capelli crespi. Anche gli balsami e gli oli dovrebbero essere di questa serie. Inoltre, in nessun caso dovrebbero contenere siliconi, poiché queste sostanze rendono i capelli pesanti e lisciano i ricci.

Caratteristiche di cura per i capelli ricci

I capelli ricci sono porosi, cioè le squame della cuticola, di regola, si adattano in modo non uniforme l'una all'altra. Per questo motivo, i capelli crespi, spesso si spezzano e sono inclini alla secchezza. Solo idratare e nutrire non è sufficiente, è necessario che tutta la cura penetri nella struttura. Pertanto, ci sono diverse regole importanti per trattare i capelli mossi:

- non utilizzare shampoo con solfati. I solfati sono responsabili della formazione di schiuma e che lava il grasso naturale. Se lo shampoo senza solfati non è sufficiente, puoi sostituirlo con uno shampoo acido, che ammorbidisce anche l'acqua.

- non utilizzare balsami al silicone. Spesso le maschere, i balsami e persino gli shampoo contengono siliconi. Non è male, ma i siliconi sigillano i capelli, impedendo all'umidità di entrare. I siliconi riguardano più l'estetica che la cura. Per i capelli molto secchi e in generale per la morbidezza dei ricci, è adatto il metodo coowing, il lavaggio a lungo e massaggio utilizzando un balsamo.

- asciugare e pettinare delicatamente. L'asciugatura naturale fa bene a tutti i capelli, soprattutto ai capelli ricci. Per mantenere la forma dopo il lavaggio, i ricci possono essere pettinati con un pettine grande con denti radi (preferibilmente di plastica di alta qualità, non di legno). Non c'è bisogno di affrettarsi. Pettina delicatamente i capelli, centimetro per centimetro. La fretta minaccia di strapparli e l'aspetto diventa impresentabile. Quindi asciuga i capelli naturalmente. Se hai bisogno di mantenere il volume, puoi applicare un rimedio cremoso per i ricci dalla metà dei capelli alle punte e asciugare tenendo la testa bassa. In questo modo, la densità dei ricci e il volume dalle radici saranno preservati.

Come acconciare i capelli ricci: consigli professionali

- L'aria calda secca ancora di più i ricci. Idealmente, dovresti lasciarli asciugare da soli. In alternativa puoi usare un asciugacapelli a bassa temperatura.

- Usa prodotti per lo styling specificamente formulati per i capelli ricci, che li sistemano e li renderanno morbidi senza seccare o attaccare.

- La piastra è un serio stress ed è da usare il meno possibile e solo dopo aver applicato la protezione termica.

- I ricci naturali sono meno privi di grovigli se li pettini contro la crescita subito dopo il lavaggio, applica un po 'di spray e lascia asciugare.

Sui capelli ricci, le doppie punte sembrano più evidenti, perché i capelli iniziano immediatamente a setolarsi in direzioni diverse. Pertanto, le estremità devono essere tagliate ogni quattro o cinque mesi. Il taglio di capelli ideale si fa a testa asciutta: solo così si capisce come sarà la forma dopo che i capelli sono asciutti e sollevati.