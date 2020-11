Nasce BiellaPack, il portale web per spedire da Biella in tutto il mondo

Linda Massocco e lo staff di International Express di Chiavazza hanno creato BiellaPack, un nuovo servizio per ordinare direttamente online le proprie spedizioni, con consegna veloce in Italia, Europa e Stati Uniti, a prezzi molto vantaggiosi. Per farlo, basta collegarsi a www.biellapack.it e, con poche e semplici mosse, il proprio ordine di spedizione sarà pronto.

“L’idea di questo servizio nasce durante il primo lockdown, pensando ai cittadini che hanno figli, parenti e amici in altre regioni o all’estero. In un periodo come questo, in cui viaggiare non è affatto semplice, abbiamo creato BiellaPack per fornire un supporto semplice e veloce nella spedizione di merci e prodotti; abbiamo quindi creato un sito in cui l’utente può ordinare la propria spedizione come in un qualunque shop online, senza uscire di casa” spiega Linda.

Nella tariffa sono sempre inclusi l’imballaggio della merce e la scatola, così da non doversi preoccupare proprio di nulla. Sarà sufficiente ordinare la spedizione online, prenotare il ritiro indicando nelle note il domicilio del mittente e, infine, consegnare la merce in una busta o in una scatola di recupero all’autista incaricato che se ne prenderà cura.

Le spedizioni sono tracciate e le consegne avvengono in brevissimo tempo, in tutte le destinazioni elencate sul sito. Per richiedere informazioni su altre destinazioni non in elenco, basterà scrivere una mail a info@biellapack.it.

Per informazioni: www.biellapack.it