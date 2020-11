Vigliano, chiude al pubblico la Biblioteca comunale

Le porte della biblioteca comunale “Aldo Sola” di Vigliano Biellese tornano a chiudersi. Come previsto dal Dpcm del 3 novembre, resterà chiusa al pubblico fino al 3 dicembre. “Nessuna preoccupazione per gli utenti che abbiano prestiti in scadenza – spiegano dall'amministrazione - saranno automaticamente prorogati”.