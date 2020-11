Scade il 30 novembre la call "Culture of Solidarity Fund"

C'è tempo fino al 30 novembre per partecipare alla call Culture of Solidarity Fund, promossa dall'European Cultural Foundation per sostenere iniziative culturali creative. Fondazione CRT e Fondazione CRC sono partner dell’iniziativa, che sostengono con 100 mila euro complessivi (50 mila euro a testa).

Obiettivo del bando è rafforzare lo spirito di solidarietà tra i cittadini e tra i diversi Paesi d’Europa, elemento costituivo del nostro Continente e che ha bisogno di essere riscoperto. In questo senso, la cultura ha un ruolo determinante e potrà proporre iniziative funzionali alla rinascita dello spirito di solidarietà.

Il bando è aperto a progetti culturali capaci di trasformare la risposta immediata alla crisi da coronavirus in iniziative che contribuiscano a contrastare la frammentazione nelle nostre società e a sviluppare una consapevolezza dell’appartenenza europea e, in particolare, dello spirito di cooperazione e di solidarietà. I progetti, che potranno nascere a livello locale, dovranno essere capaci di superare i confini nazionali. Il bando, allo stesso tempo, contribuisce anche a valorizzare e sostenere il comparto della cultura, profondamente colpito dalle conseguenze della pandemia tuttora in corso.

Possono partecipare le organizzazioni con sede in Piemonte e in Valle d'Aosta (Fondazione CRT supporterà le progettualità di entrambe le regioni, coerentemente con la propria mission e in linea con l’edizione passata del bando, il sostegno di Fondazione CRC sarà dedicato a progettualità della provincia di Cuneo): il contributo massimo richiedibile è di 25 mila euro e la scadenza per la presentazione delle domande (da completare online, esclusivamente in lingua inglese) è fissata al 30 novembre, ore 13:00 (CET).Per maggiori informazioni e per partecipare al bando: https://www.culturalfoundation.eu/library/third-round-culture-of-solidarity-fund-is-announced

