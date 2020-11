Cossato in lutto per la morte di Renzo Maggia

La comunità di Cossato è in lutto per la morte di Renzo Maggia. Aveva 71 anni. Molto conosciuto in città, specialmente per il suo attivismo a livello amministrativo, ricoprendo le cariche di consigliere comunale, assessore e vicesindaco nella legislatura 2004-09, nonché assessore provinciale ai Lavori Pubblici nella prima giunta a guida Marsoni.

A darne notizia poco fa, in un post, la pagina Facebook del circolo del Partito Democratico di Cossato che recita: “Ci stringiamo alla famiglia di Renzo Maggia, venuto a mancare prematuramente nella giornata di oggi. Persona schiva, gentile e di grande integrità morale, negli anni in cui ha svolto l’attività di vicesindaco nella nostra cittadina ha lasciato un segno indelebile. Cari Maria Rosa, Luca e Stefano un abbraccio commosso da tutti noi. Grazie Renzo per tutto ciò che ci hai trasmesso”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, 11 novembre, alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta; sempre qui, si terrà il funerale alle 15 di giovedì 12 novembre.