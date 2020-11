Cossato, 7 contravvenzioni per violazione della norma Covid

Nei giorni scorsi, dall'entrata in vigore dell'ultimo decreto, sette sono state le contravvenzioni per violazioni norma Covid, nei confronti di cittadini controllati fuori casa, in orario notturno e senza giustificato motivo.

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della compagnia di Cossato dopo l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm del presidente del consiglio Conte. Ricordiamo che per gli spostamenti, essendo il Piemonte in zona rossa, sono possibili gli spostamenti solo con autocertificazione attestante la reale necessità.