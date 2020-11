E' stato forse colto da malore mentre era alla guida della sua autovettura e si è schiantato contro un muro finendo la corsa contro un'auto in sosta. L'incidente è successo a Pralungo in via Gramsci e l'automobilista è un 84enne biellese.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale di Biella.