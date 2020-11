Addio Melchiorre Scalia, il ricordo dell'Unione Ciechi Biella: “Un vero signore”

La notizia della morte di Melchiorre Scalia ha addolorato la comunità biellese. In molti si sono stretti al dolore della famiglia dell'invalido di guerra e cavaliere, mancato ieri mattina all'età di 102 anni.

In queste ore Adriano Gilberti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione territoriale di Biella ha condiviso un messaggio di cordoglio: “L’Unione Ciechi ora è più povera. È mancato tra le nostre fila Melchiorre Scalia socio dell’Unione dal 1950. È sempre stato presente per lunghi anni alle nostre assemblee entusiasta e partecipativo, ed alla festa della nostra patrona Santa Lucia, accompagnato dalla moglie prima e dalla figlia poi. Era, per chi lo conosceva, un vero signore. Attento e pacato, solidale con chi portava avanti in prima linea le istanze dei non vedenti. Grande lettore, lucido e interessato, man mano che gli anni gli sottraevano forze fisiche e non poteva venire di persona in sede, mandava a prendere libri e giornali scritti in braille. Per anni è stato maestro per la scrittura e lettura del metodo braille per tutti coloro, giovani e meno giovani che (purtroppo) per problemi di vista si approcciavano all’Unione. Come un padre premuroso era pronto a dare consigli e suggerimenti ai nostri soci. Ora ci ha lasciati, nella sua valigia porta, oltre al bene che ha fatto, la rinuncia a vedere il volto dei propri cari e le bellezze della natura. Ma siamo certi che adesso da lassù vede bene ed avrà sempre uno sguardo d’amore verso la sua famiglia e verso i disabili visivi. Ciao Melchiorre!”.