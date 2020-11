Biella solidale, prosegue il progetto in sinergia. Già consegnati 320 pacchi alimentari

Prosegue il progetto “Biella solidale”, nato dalla sinergia tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, Consorzio socio assistenziale IRIS, Comune di Biella, i club service Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon unitamente all’impegno di alcuni imprenditori biellesi. Un recapito telefonico (360.1092505) disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 12, finalizzato all’ascolto delle esigenze dei cittadini e, in attesa di soluzioni strutturali, a supportarle laddove sia necessario con l’ausilio di buoni spesa e/o pacchi alimentari. Obiettivo principale è creare una rete solidale che sappia ascoltare le voci più deboli, offrire le soluzioni immediate e quelle permanenti, in sinergia con i Servizi Sociali, le Amministrazioni comunali e le Associazioni di volontariato già operanti sul territorio. Dall’avvio del progetto sono già state raggiunte 250 famiglie e consegnati 320 pacchi alimentari.