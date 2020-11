Cerrione si rifà il look: 79 mila euro di spesa per lavori di manutenzione e straordinari FOTOGALLERY

79 mila euro è l'importo complessivo dei lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, marciapiedi e piazze a Cerrione. Sono terminate le opere nella frazione di Magnonevolo dove è stata ampliata anche la strada che porta al cimitero con la costruzione di una pista ciclabile. "Questo ampliamento -commenta il sindaco Anna Maria Zerbola- è riuscito anche grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni che non hanno creato problemi e compreso l'utilità pubblica".

Ma non solo. È stato sistemato il parcheggio davanti al cimitero con cubettatura mentre all'interno è terminato anche il cinerario. Inoltre sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per circa 70 interventi in tutto il Comune, si procederà con la sostituzione dei guardrail in via Libertà ed in via Cortazza oltre al rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali in vernice rifrangente, ridisegnati i rallentatori ad effetto ottico-acustico e riscritti tutti gli Stop. Saranno posizionati nuovi cartelli stradali e pannelli integrativi verticali. Infine verrà sistemato anche il percorso tra Piazza Battaglione Aosta e Piazza Quintino Sella.