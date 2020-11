Ben Cuncià 2020, la famiglia Ramella in pista con i piatti della tradizione

Ritorna per la terza volta Ben Cuncià, il festival enogastronomico biellese dedicato alla degustazione della polenta concia. La kermesse, a cura della Pro Loco Biella Valle Oropa, si svolgerà nel weekend dal 13 al 15 novembre. Anche quest’anno sono numerosi i ristoratori della città e della provincia che aderiscono all’iniziativa: tra questi c’è anche la famiglia Ramella, che gestisce lo storico Croce Bianca di Oropa e il locale “Al Bistrot Le Arti” di Biella.

La terza edizione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid, dando a tutti l’opportunità di gustare il piatto tipico biellese nella comodità di casa propria. Il menù del ristorante Croce Bianca, che per in occasione di Ben Cuncià preparerà i suoi piatti e li consegnerà da asporto nella sede de Al Bistrot Le Arti di via Serralunga 27 a Biella, propone oltre alla polenta concia due classici della tradizione: il gustoso stracotto al Bramaterra, un taglio di fassone cotto a basse temperature, e per dessert un cremoso tiramisú.

Delizie che i biellesi possono ricevere direttamente a casa oppure ritirare Al Bistrot Le Arti di via Serralunga 27. “Aderiamo a questa iniziativa dalla prima edizione - spiega il titolare Ivan Ramella - perché partecipiamo sempre agli eventi dedicati al territorio, proprio con l’obiettivo di far conoscere le nostre tradizioni. Al di là del periodo, noi svolgiamo take away tutto l’anno e la polenta concia per noi è un must: il classico piatto della domenica che da decenni viene degustato nel nostro ristorante a Oropa. Il servizio che effettuiamo per Ben Cuncià è lo stesso che portiamo avanti nelle nostre due sedi”.

Per informazioni e prenotazioni:

Al Bistrot Le Arti - Tel. 351/8454351

Via Serralunga 27, Biella (Ritiro in loco o consegna a domicilio).

Ristorante Croce Bianca - 015/2455923

Possibile ritiro presso Al Bistrot le Arti - Via Serralunga 27, Biella.

Disponibile anche la consegna a domicilio.