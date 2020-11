Donato, a breve l'assegnazione dell'incarico per la revisione del piano regolatore

Entro fine anno verrà assegnato l’incarico per iniziare la revisione del piano regolatore del comune di Donato, il documento che regola l'attività edificatoria all'interno di ogni singolo territorio. Ad annunciarlo è il sindaco Desirée Duoccio, che spiega: “Abbiamo già stanziato i fondi nel bilancio 2020, poi la questione è passata in secondo piano a causa della prima ondata di pandemia. Dal momento che l’investimento era già previsto, abbiamo deciso di proseguire con il progetto. Il piano regolatore attuale risulta obsoleto, i tempi e le necessità sono cambiati. Sono già due o tre anni che abbiamo intenzione di farlo revisionare, ma a causa di una mancanza di fondi non siamo riusciti a farlo prima di quest’anno”. Il progetto prevede una spesa di circa 30mila euro, messi appunto a bilancio dal comune, e la restante parte sostenuta dalla Regione Piemonte.