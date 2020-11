Mongrando, cittadini lamentano eccessiva velocità in via Martiri. Dalle minoranze un'interrogazione

Riceviamo e pubblichiamo:

"I gruppi di opposizione a Mongrando si compattano per presentare congiuntamente un'interrogazione riguardo alla richiesta presentata da svariati cittadini esasperati dalla eccessiva velocità con cui molti conducenti transitano in via Martiri della Libertà, in particolare nel tratto di strada tra via Villa Romana e la fermata dell'autobus. La situazione di insicurezza che ne deriva, aumentata anche dalla scarsa illuminazione nelle ore notturne, ha portato una settantina di cittadini a firmare una istanza inviata in giugno alla Provincia di Biella, ente proprietario della strada, e al Comune di Mongrando, per ottenere l'installazione di un dosso. La Provincia di Biella, effettuata ispezione in loco, con lettera firmata dal Vicepresidente Ramella Pralungo, rispondeva che, essendo la strada ad alto scorrimento e situata al di fuori del centro abitato, a norma del codice della strada non sarebbe stato possibile installare un dosso, ma la Provincia avrebbe comunque provveduto ad uniformare il limite di velocità a 50 km/h.

Tutto ciò avveniva nella totale indifferenza del Sindaco di Mongrando e della sua maggioranza, che mai si sono degnati di rispondere alla raccomandata firmata dai residenti, i quali si sono rivolti a noi per ottenere una risposta su cosa il Comune intenda fare. Infatti, la Provincia è nel giusto quando afferma che non è possibile installare un dosso nel tratto di strada in oggetto, ma dimentica di dire che invece si potrebbero benissimo installare altri sistemi di rallentamento della velocità, quali “bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione”, per il collocamento dei quali il Codice della Strada non pone alcun ostacolo. Il numero dei cittadini firmatari dell'istanza non permette al Sindaco di ignorare la questione, pur essendo vero che è la Provincia e non il Comune l'ente proprietario della Strada: per quale motivo il Sindaco non si è fatto portavoce di questa necessità dei cittadini mongrandesi presso la Provincia?

Vogliamo sapere come la maggioranza intenda affrontare la questione della fermata dell'autobus presente in quel tratto di strada, che è causa di ulteriore pericolo e non è provvista dell'apposita piazzola di fermata che il Regolamento del Codice della Strada richiede. Abbiamo voluto presentare congiuntamente questa interrogazione per dare maggiore forza alla richiesta che ci è pervenuta dai cittadini e ci auguriamo che il Sindaco voglia accogliere la nostra sollecitazione e aprire un dialogo con la Provincia per richiedere l'installazione dei sistemi di rallentamento della velocità di cui sopra risolvere il problema legato alla fermata dell'autobus. Per quanto tardivo, sarebbe un atto dovuto di rispetto nei confronti dei tanti cittadini firmatari".