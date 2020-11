La bontà delle mele biellesi direttamente a casa tua: Da Cascina Imperolo parte la consegna a domicilio

In questi giorni a Cascina Imperolo si sta ultimando la raccolta delle pregiatissime e prelibate mele Fuji, per le quali proponiamo un paio di ricette molto gustose e veloci da poter preparare in una manciata di minuti per una qualsiasi tipo di occasione. Si tratta di gustosi spiedini finger food con Fuji e mazzancolle: basterà tagliare a dadini le mele e nel frattempo far cuocere per due minuti i gamberi sgusciati con un filo d'olio. Creare gli spiedini alternando un cubetto di mela e uno di gambero.

In alternativa, un'altra ricetta pratica e veloce con questa varietà di mela è la 'mela ripiena'. La ricetta prevede di vuotare il frutto, prelevandone la polpa e tagliandola a cubetti. Mettere i cubetti di mela in una terrina e aggiungere amaretti sbriciolati, gherigli di noce, un pizzico di zucchero e un cucchiaio di succo di limone. Dopo avere mescolato il tutto, riempire le mele precedentemente svuotate dalla polpa e cuocerle in forno ventilato a 180° finché la parte superiore non risulti bella dorata. Potrete gustare, quindi, la mela Fuji sia per un piacevole ma ricercato aperitivo casalingo, che per una ricca ma altrettanto sana merenda.

A causa di questo momento difficile e delle restrizioni adottate, il titolare di Cascina Imperolo Davide Pichetto informa che da oggi l'azienda di Gifflenga inizierà a fare consegne a domicilio.

Per informazioni sui prodotti e sulle zone di consegna: Davide 347/2444902 - Marina 348/9151299 - info@ilmeleto.com.