Ben Cuncià, quest’anno la polenta è sinonimo di solidarietà

Le misure previste dal Dpcm dello scorso 3 novembre per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno ulteriormente complicato lo svolgimento del Ben Cuncià, il festival della polenta concia biellese previsto per il prossimo fine settimana, dal 13 al 15 novembre.

"In accordo con i ristoratori aderenti, come Pro Loco Biella e Valle Oropa abbiamo ritenuto opportuno andare avanti - racconta il presidente dell'associazione turistica, Christian Clarizio - confermando lo svolgimento dell’iniziativa, seppur in forma semplificata, e invitando i biellesi a partecipare ad un evento che mai come quest’anno ha il sapore della solidarietà e del sostegno al nostro territorio".

I ristoranti aderenti, situati ad Oropa, Biella e in diversi comuni del Biellese, si sono organizzati per realizzare il servizio di asporto e, in alcuni casi, il servizio di consegna a domicilio. Sul sito di Ben Cuncià è possibile trovare la lista di tutti i ristoranti aderenti con i rispettivi menù che hanno un prezzo fisso di 25 euro.

"Sarà un’edizione speciale, certo" incalza Clarizio. "Non ci saranno la tavolate di amici che si sfidano all’ultima mestolata di polenta e non ci saranno i kit che tradizionalmente accompagnano la manifestazione e che quest’anno non ci è possibile realizzare per ragioni logistiche. Ma avremo tutti la possibilità di gustare i menù che la tradizione ci propone con i nostri cari nella serenità delle nostre case e, allo stesso tempo, di dare il nostro contributo per superare tutti insieme, questo momento difficile".

Per scoprire tutti i menù dei ristoranti e scegliere quello che più adatto ai propri gusti ed esigenze, è possibile visitare il sito www.bencuncia.it. Gli organizzatori raccomandano di telefonare quanto prima per prenotare e dare così la possibilità ai ristoratori di organizzarsi per garantire il miglior servizio possibile.

"Il Ben Cuncià nasce per valorizzare il nostro territorio, la sua tradizione, le sue eccellenze attraverso un piatto, la polenta concia, che da sempre è sinonimo di condivisione e convivialità e, da quest’anno… di solidarietà".