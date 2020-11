Acquadro Dolciumi porta a casa la dolcezza: Cioccolatini, panettoni e cesti personalizzabili

L’azienda Acquadro Dolciumi, operativa e in continua evoluzione dal 1962, è già attiva con i propri servizi di ritiro in negozio e consegna a domicilio, per garantire alla propria clientela i suoi “dolci prodotti” anche durante questo periodo difficile.

Per averli infatti, basterà selezionarli dal sito www.acquadrodolciumi.it e realizzare il proprio ordine. Dopodiché, si potrà scegliere se ritirarli presso il punto vendita (di Biella o Verrone) oppure di riceverli a casa. Nell’ultimo caso, la consegna a domicilio a Biella e nei comuni limitrofi è gratuita per ordini superiori ai 49 euro.

Per chi invece preferisse il metodo tradizionale, è possibile effettuare il proprio ordine al telefono chiamando al numero 015 29864.

Sono già pronti i Panettoni della casa, alla birra Menabrea, alle gocce di cioccolato, alla pera e pesca, al moscato e quelli più tradizionali; e poi ancora gli intramontabili Torcetti “Turcét dal quadrét” e i cioccolatini artigianali al Ratafià, alla grappa e al Bramaterra, per non dimenticare mai le proprie origini Biellesi.

A rendere il Natale speciale saranno i cesti, quest’anno disponibili in confezioni già pronte oppure da personalizzare, realizzate scegliendo direttamente dal sito i prodotti che più si preferiscono. Non solo: dopo aver realizzato il “cesto su misura”, contenente un biglietto di auguri personalizzato, Acquadro Dolciumi darà la possibilità ai clienti di consegnarlo direttamente a casa del destinatario a cui si desidera regalarlo. Infine, l’ultima novità “salata” della casa è la Paletta Biellese, targata Acquadro 1962.

I negozi di Biella (via Torino, 19) e Verrone (strada Trossi, 6), nel rispetto delle regole per la salvaguardia della salute di tutti, sono regolarmente aperti nei seguenti orari:

Negozio di Biella: Dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 (chiuso mercoledì pomeriggio e domenica);

Negozio di Verrone: Dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 (chiuso lunedì mattina e domenica).

Per informazioni: Tel. 015 29864

Sito: www.acquadrodolciumi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/AcquadroDolciumi