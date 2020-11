Commercialisti, ultime novità in materia di economia degli Enti Locali

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa “Economia degli Enti locali” che analizza le principali novità in materia. Attenzione focalizzata sul documento “La revisione negli enti locali, Quaderno I - Approccio metodologico e Quaderno II - Strumenti operativi” che propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali pratici e operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Il primo Quaderno approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento. Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Nell’informativa si segnalano inoltre le raccomandazioni fornite agli operatori del mondo delle società a partecipazione pubblica (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) per un’applicazione ragionata, nel contesto dell’epidemia Covid-19, degli obblighi in materia di crisi di impresa, imposti per le società a controllo pubblico dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, la cui efficacia non è stata sospesa dalla legislazione emergenziale. Come di consueto nell'informativa, vengono fornite, con richiamo nelle specifiche sezioni e con collegamento ipertestuale, tutte le comunicazioni inerenti alle attività svolte e in corso, le prossime iniziative istituzionali e i documenti e i contributi pubblicati.

Tra i temi approfonditi, la Riforma Tuel, la Formazione dell’elenco nazionale organismi indipendenti di valutazione. L’informativa online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)