Una pagina di storia se ne va, muore a 102 anni il cavaliere e invalido di guerra Melchiorre Scalia

Una pagina di storia che se ne va. Questa mattina è venuto a mancare all’età di 102 anni Melchiorre Scalia, grande invalido di guerra e cavaliere.

Memoria storica in città, Melchiorre Scalia prese parte alla Seconda Guerra Mondiale combattendo per 4 anni sul fronte croato. Catturato e imprigionato dai tedeschi, trascorse l’ultimo periodo del conflitto mondiale scaricando carbone. A causa della polvere persistente, contrasse una brutta infezione agli occhi e, nel giro di qualche anno, perse completamente la vista.

Nel dopoguerra, si trasferì dalla Sicilia al Biellese insieme all’amata moglie Dora, conosciuta al fronte e rimastagli accanto per 65 anni di matrimonio. Fu sarto per tutta la vita. Nel febbraio 1993 l’allora Presidente della Repubblica lo nominò Cavaliere. “Era un uomo eccezionale, gentile e pronto ad aiutare sempre gli altri – ricorda la figlia Carmen – Era curioso della vita e la perdita della vista non gli ha impedito di imparare a utilizzare il computer o suonare la chitarra. Perfino, negli ultimi anni di vita, si è preso cura di mia madre preparando la colazione e accudendola con amore”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, martedì 10 novembre, alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Biella. Sempre qui, si terrà il funerale mercoledì 11 novembre alle 11.