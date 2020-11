Muzzano perde un pezzo di storia, lutto per il fondatore del Carnevale Cesare Anselmetti

Addio a un pezzo di storia del paese di Muzzano. Classe 1931, Cesare Anselmetti si è spento nella giornata di ieri, 8 novembre. Nel 1946 a soli 15 anni, insieme ad altri due amici, fondò il Carnevale Benefico Muzzanese, mentre nel 2000 diede vita alla Pro Loco. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati nelle scorse ore sui social, per primo il sindaco del paese Roberto Favario: "Vederlo in grembiule e mestolo alla distribuzione della fagiolata faceva parte della "muzzanesità" - scrive -. Nel 2009 ti avevo intervistato. Argomento ovviamente il Carnevale. Mi dicesti: "Quest’anno lo facciamo ancora, poi un’altro anno… se siamo poi ancora vivi… Dico sempre… magari un altro anno non lo faccio più… e poi non sono capace… mi è sempre piaciuto! Finché posso!"