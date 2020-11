Cade, batte la testa su uno spigolo e perde coscienza. Agenti della Squadra volante le salvano la vita

Sabato 7 ottobre, intorno alle 8,50, gli agenti della Polizia venivano inviati in via Santuario d'Oropa a seguito della segnalazione di un uomo preoccupato per la sorella anziana chiusa in casa che non rispondeva al telefono.

Giunti all'indirizzo, gli agenti della Squadra Volante, vista l'urgenza, decidevano di tentare l'ingresso all'abitazione dalla finestra del primo piano, grazie ad un grosso cancello dismesso che gli operatori posizionavano in verticale, utilizzandolo come scala di fortuna. Si arrampicavano così al primo piano e rotto il vetro, si introducevano nell'alloggio.

Qui rinvenivano il corpo dell'anziana signora disteso sul pavimento in stato di incoscienza e con il volto all'interno di un vaso di fiori, in seguito ad un impatto contro lo spigolo di una parete. I poliziotti si adoperavano al fine di porre la donna in posizione di sicurezza liberandole le vie aeree ostruite dal sangue e dalla terra e permettendole così di respirare.

Grazie a queste manovre, riuscivano a far respirare la donna autonomamente fino all'arrivo degli operatori del 118, allertatinel frattempo, che trasportavano la donna al pronto soccorso.