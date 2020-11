Biella in lutto per la morte di Maria Ariu

Questa mattina è mancata Maria Ariu, di 78 anni. Nata a Gonnosnò, in provincia di Oristano, quarta di sette figli, era partita per lavorare a Biella nel 1959, interrompendo alcuni anni dopo la sua attività di operaia nelle fabbriche Sassone per una grave malattia agli occhi, che avrebbe segnato il resto della sua vita.

Nonostante la progressiva menomazione alla vista, con il suo spirito forte di donna coraggiosa e ottimista, ha sostenuto la famiglia accudendo alle faccende domestiche, mai accettando di piegarsi alla sofferenza, cercando sempre il lato positivo delle cose. Lascia nel dolore il marito Mariano Cau e il figlio Vladimiro con Teresa e gli adorati nipoti Valentina ed Emanuele, il fratello Mario e le sorelle Delia e Angela.

La Comunità sarda di Biella, impedita in presenza, è accanto alla famiglia e a coloro che l’hanno conosciuta ed amata. A causa delle emergenze sanitarie e della malattia che non perdona, non sarà possibile svolgere il funerale. Le sue ceneri saranno custodite dai suoi cari nella casa in cui ha abitato.