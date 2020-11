Città Studi, entro il 16 novembre le immatricolazioni per l’anno accademico 2020-21

Fino al 16 novembre 2020 sarà possibile immatricolarsi ai corsi di laurea triennali, dell’Università degli Studi di Torino, attivi a Città Studi per l’anno accademico 2020/2021: Amministrazione Aziendale – orientamento Digital Economy, Scienze dell’Amministrazione e Servizio Sociale. Un’offerta sempre più improntata all’innovazione digitale, ai corsi professionalizzanti e con un occhio di riguardo alle esigenze degli studenti lavoratori.

Le procedure per l’immatricolazione sono riportate sul sito www.unito.it. Il campus offre una parte di lezioni in presenza garantendo comunque l'intera offerta didattica a distanza.

Il campus universitario di Città Studi Biella offre molti servizi utili a rendere migliore la qualità di vita dello studente: biblioteca specializzata, laboratori di ricerca, centro congressi e campi sportivi. Il campus, inoltre, mette a disposizione una moderna e accogliente residenza universitaria con ampie camere: monolocali, bilocali e mini appartamenti dotati di angolo cottura e bagno, una soluzione abitativa ideale per gli studenti fuori sede.

Per gli studenti che frequenteranno il campus biellese sono previste cospicue borse di studio erogate da aziende ed enti del territorio. Inoltre per i neolaureati è previsto il servizio di job placement per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro. I corsi di laurea presentano, infatti, una buona percentuale di impiego ad 1 anno dalla laurea.

I corsi attivi sono:

Amministrazione Aziendale – percorso Digital Economy, (Dipartimento di Management): corso triennale ad accesso libero e senza obbligo di frequenza, con un orientamento innovativo unico in Italia che risponde alle esigenze del mercato e rivolto a chi desidera acquisire una competenza economica e manageriale completa sul mondo delle imprese. Tra i temi affrontati: economia aziendale, operation management, finanza, organizzazione, marketing e strategie. L’innovativo orientamento Digital Economy integra insegnamenti specifici quali Big Data and Analytics, Modelli di e-business, Cryptocurrency e pagamenti online, per fornire quelle competenze digitali che sempre più spesso si intrecciano con le tradizionali tecniche di management e business che l’Unione Europea considera tra i quattro principali fattori di crescita.

Scienze dell’Amministrazione (Dipartimento di Giurisprudenza): corso triennale ad accesso libero e senza obbligo di frequenza. Nella sede di Biella il corso di laurea si caratterizza per l’uso di modalità didattiche a distanza e interattive, che consentono la frequenza anche a studenti lavoratori, fuori sede e a quanti vogliano usufruire di una didattica personalizzata. Ad inizio anno lo studente ha la possibilità di scegliere se frequentare i corsi online ovvero in presenza con lezioni tradizionali. I futuri laureati potranno svolgere: attività libero-professionali per enti pubblici e privati; impieghi di livello infradirigenziale che richiedono conoscenze utili ad affrontare le innovazioni che investono pubblica amministrazione e imprese private; gestione delle risorse umane, delle relazioni con il personale e le organizzazioni sindacali; svolgimento della professione di Consulente del lavoro, previo esame di Stato e iscrizione all’Albo.

Servizio Sociale (Dipartimento di Culture, Politica e Società): corso triennale che non prevede numero chiuso, ma con frequenza consigliata per le materie professionalizzanti. La modalità didattica si basa su lezioni tradizionali, attività pratiche e tirocini. Il tirocinio è considerato una componente essenziale della formazione per sperimentare sul campo le conoscenze acquisite e comporta l’obbligo di circa 300 ore di attività continuativa presso enti e servizi convenzionati con il corso di laurea. Numerosi gli ambiti occupazionali: servizi socio assistenziali pubblici e privati, ASL, presidi ospedalieri, enti ministeriali, Prefetture e organismi del terzo settore. Il corso, inoltre, permette di accedere alla professione di Assistente Sociale, attraverso l’esame di Stato e l’iscrizione.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria universitaria di Città Studi, in Corso G. Pella 2B, chiamando i numeri 015 8551110, oppure scrivere a: unibiella@cittastudi.org e consultare l’apposita pagina nel sito di Città Studi Biella www.cittastudi.org