4 novembre a Miagliano, vicesindaco e parroco ricordano i caduti

Anche Miagliano celebra la ricorrenza del 4 novembre. Nonostante l’impossibilità di dare corso alle tradizionali celebrazioni il vicesindaco Mauro Vinetti, unitamente al consigliere Daniele Munaretto, hanno preso parte in forma ufficiale alla Santa Messa in onore di tutti i caduti di tutte le guerre, al termine della quale ha pronunciato il suo discorso di commemorazione ai fedeli presenti.

“È stata quindi l’occasione - spiega Vinetti - di riflettere e far riflettere sul tema della libertà, oggi quanto mai condizionata dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia. Ringrazio le forze dell’ordine e le forze armate, che con spirito di sacrificio quotidianamente lottano per la tutela della nostra libertà”.