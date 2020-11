Nuovo volto per il centro di Ponderano: Al via tre interventi per oltre 400mila euro

Tre interventi sostenuti da comune, parrocchia e Cooperativa di consumo ponderanese per dare un nuovo volto al centro del paese. Questo il progetto messo in campo nei giorni scorsi, che prevede un investimento totale di oltre 400mila euro.

Per quanto riguarda la parte gestita dall’amministrazione comunale, i lavori prevedono la ristrutturazione dell’ambulatorio comunale, che dovrebbe finire in un mese circa, e le rifiniture interne: “Per l’ambulatorio abbiamo investito 70mila euro dal bilancio - spiega il sindaco Roberto Locca - e altri 15mila da residui di vecchi mutui di cui pagavamo ancora le rate. Piuttosto che lasciarli nella cassa depositi e prestiti, abbiamo deciso di investirli. Insomma, una spesa totale che poco ha influito sulle casse comunali”.

Il secondo intervento prevede il rifacimento degli intonaci e della facciata esterna della chiesa parrocchiale di Ponderano, per un costo totale di 300mila euro messi in campo dalla parrocchia di San Lorenzo. Infine, la Cooperativa di consumo ponderanese si occuperà di ristrutturare la facciata di una palazzina di proprietà sempre in centro paese, grazie ai fondi pervenuti dalla vendita del centro sociale di Ponderano al comune.

“I lavori avrebbero dovuto iniziare in primavera - conclude il primo cittadino - ma a causa della pandemia sono rimasti bloccati. Si tratta di un grosso intervento volto a rendere il centro del paese più bello, pulito e in ordine”.