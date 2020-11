Oropa, ogni sera si illumina la cupola della Basilica. E al Santuario più Messe in diretta sui social

Al Santuario di Oropa continua la celebrazione delle Sante Messe e prosegue l’incessante la preghiera alla Vergine Nera che sostiene tutti i suoi figli.

“Nella situazione difficile che stiamo affrontando, il Santuario di Oropa resta un punto fermo: la Vergine Nera è la luce a cui guardiamo nei momenti di difficoltà – spiegano dal Santuario in una nota stampa - Per dare un segno di vicinanza, ogni sera verrà illuminata la cupola della Basilica Superiore: un piccolo gesto di conforto per essere uniti nella preghiera per coloro che soffrono, anche in lontananza. Un luce di speranza che ci accompagnerà fino all’Avvento, che segnerà una tappa importante nel cammino verso l’Incoronazione del 2021”.

In questo clima di generale preoccupazione, con la pandemia ancora in corso, in seguito alle limitazioni agli spostamenti imposte dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Santuario ha inoltre potenziato le dirette delle funzioni che vengono celebrate nella Basilica Antica. Ogni giorno, sulla pagina Facebook ufficiale del Santuario è infatti possibile assistere a tutte le funzioni in diretta live streaming dalla Basilica Antica.

Gli orari delle Sante Messe, consultabili alla pagina del sito https://www.santuariodioropa.it/orari-sante-messe/ restano invariati.

I fedeli potranno seguire le Sante Messe anche attraverso la pagina del sito internet https://www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, attraverso il canale You Tube del Santuario o attraverso Radio Oropa.