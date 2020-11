Moscarola a fianco dei ristoratori: “Pranzi o cene da asporto per sostenerli”

Pranzi e cene da asporto per sostenere i ristoratori di Biella. Questo il gesto simbolico del vicesindaco Giacomo Moscarola, annunciato ieri sui propri canali social.

“Sono rimasto molto colpito dalla situazione attuale che stiamo vivendo – spiega Moscarola – Mi sono confrontato a lungo con i ristoratori della città affrontando diverse questioni: c'è chi, infatti, ha investito molto per adeguarsi alle normative anti-Covid e oggi si vede costretto a chiudere facendo di nuovo asporto. Inoltre, la limitazione degli spostamenti tra comuni, a mio avviso, è pura follia e limita molto i ristoratori che si trovano penalizzati”.

Tra ieri mattina e sera, il vicesindaco è stato di parola cominciando da due realtà di Biella. “Per dare una mano alle nostre attività fortemente limitate da questa zona rossa, per quanto possibile, cercherò ogni giorno, fino al termine del lockdown, di prendere pranzo o cena da asporto nei ristoranti cittadini – sottolinea Moscarola – Provo a dare un segnale e a mostrare vicinanza, per quanto possibile, a queste attività”. E annuncia: “Nei prossimi giorni, definiremo come utilizzare i fondi messi da parte per l'emergenza Covid”.