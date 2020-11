A Vigliano arriva la gift card per le famiglie in difficoltà

L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese, nell'ambito del progetto Vigliano solidale e grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, ha previsto l’erogazione di buoni spesa alimentari, sotto forma di carte prepagate - gift card - per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, da destinare a nuclei familiari in situazione di difficoltà economica derivante o acuita dall'emergenza sanitaria in atto.

I requisiti d’accesso sono i seguenti: residenza nel Comune di Vigliano Biellese prima dell’inizio dell’emergenza Covid-19, precisamente alla data del 08.03.2020; situazione di bisogno a causa dell’emergenza da Covid-19; Indice di situazione reddituale – ISR - del nucleo familiare – come risulta dall’attestazione ISEE 2020 - uguale o inferiore ad € 13.338,26 - equivalente al doppio del valore di una pensione minima - per un nucleo di due persone, incrementato di € 1.000,00 per ogni ulteriore componente fino a un incremento massimo di € 2.000,00 (per i nuclei familiari di 4 o più persone).

E' possibile presentare domanda fino al 22 novembre 2020 esclusivamente tramite il form on line accessibile al link a fondo pagina. Le erogazioni delle gift card saranno disposte a seguito della verifica dei requisiti dichiarati. Il possesso dei requisiti per la presentazione non determina automaticamente l’assegnazione delle gift card; i beneficiari saranno contattati direttamente dagli uffici comunali.

Per informazioni: Ufficio delle Relazioni con il Pubblico, 015512041 dal lunedì al venerdì ore 9-12; mercoledì anche 14.15-16; giovedì orario continuato 9-16.