A Candelo si attiva il servizio di consegna pasti a domicilio

Novità importanti a Candelo. Da lunedì 9 novembre per chi quotidianamente ritira i pasti pronti al centro cottura potrà usufruire di un servizio di consegna a domicilio grazie alla collaborazione con il Consorzio Iris. In caso di aumento di richieste anche i volontari di Protezione civile si metteranno a disposizione. La riattivazione del servizio è necessaria per permettere ai destinatari del servizio di non muoversi dalle proprie abitazioni.

"Il servizio di consegna dei pasti nasce come servizio di sostegno alla domiciliarità per consentire la permanenza delle persone anziane presso il proprio domicilio e monitorare le persone che vivono da sole e garantire un pasto completo e adeguato. Il servizio di consegna è effettuato dagli operatori socio sanitari del Servizio Sociale territoriale di Candelo, grazie alla continua e costante collaborazione con il Consorzio Iris a cui sono affidati la gestione dei servizi socio assistenziali." spiega l'assessore alle Politiche Sociali del comune di Candelo.

Per procedere con l'attivazione del servizio è possibile contattare direttamente il servizio sociale al numero 015.8352478 (lunedì - venerdì dalle 9 alle 17) oppure l'assessore alle politiche sociali Selena Minuzzo al numero 338 8675806.