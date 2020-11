A Pollone raccolta differenziata con Junker

Anche a Pollone la raccolta differenziata si può fare con Junker, la app promossa da Cosrab e scaricabile gratuitamente su qualsiasi smartphone (Ios o Android).

Junker aiuta il cittadino in quanto è in grado di riconoscere i prodotti (e quindi i rifiuti) tramite la lettura del codice a barre, scomporli ed indicare all'utente il corretto metodo di differenziazione delle varie matrici; fornire una guida alla differenziazione dei prodotti privi di codice a barre tramite ricerca testuale o per simbolo; fornire la geolocalizzazione di alcuni dei servizi a supporto della raccolta differenziata sul bacino biellese (centri di raccolta, ecocompattatori, contenitori abiti usati e contenitori oli vegetali esausti) con indicazioni stradali tramite navigatore di Google Maps.

Nella pratica, Junker funziona inquadrando il codice a barre, cercando il prodotto con un input testuale e ricercando i simboli chimici stampati sulla confezione. Per informazioni sulla app si può consultare il sito www.junkerapp.it .

In tema di rifiuti, sul sito internet comunale sono stati recentemente pubblicati aggiornamenti sui calendari di raccolta 2020 e 2021, ingombranti, sfalci del verde e compostaggio, nonché aiuti e suggerimenti per differenziare.

Non si occuperà, invece, di rifiuti il Consiglio Comunale convocato per giovedì 12 novembre, alle 21, in seduta pubblica nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale: la partecipazione sarà permessa sino al raggiungimento del numero massimo di persone che consenta il rispetto di tali norme e a condizione che tutti partecipanti si presentino dotati di mascherina e guanti.

Questo l’ordine del giorno dell’assemblea. Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale dello scorso 30 luglio; approvazione della variazione di assestamento e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020; adeguamento del compenso dell'organo di revisione economico-finanziaria; modifica al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale; seconda deliberazione integrativa di efficacia e contestuale dichiarazione di pubblica utilità (con valore di variante urbanistica) del progetto di fattibilità “Lavori di eliminazione scarichi diretti Comune di Sordevolo-Cordar Spa Biella Servizi”, limitatamente alle opere da realizzare sul territorio di Pollone; approvazione dei verbali della seduta del 23 luglio.