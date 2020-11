On. Roberto Pella (FI): "Bene DL rinvio elezioni provinciali"

"La conferma del rinvio delle elezioni provinciali, inizialmente previste per il prossimo 13 dicembre, è arrivata con l'approvazione del Decreto Legge che fissa la nuova scadenza al 31 marzo 2021, prorogando la durata del mandato dei Consigli metropolitani e provinciali in carica. Il Consiglio dei Ministri ha infatti inserito nel "Ristori Bis" la norma che anche io, unendomi alla voce di molti colleghi sindaci e amministratori, avevo sollecitato nei giorni scorsi e invocato in un comunicato stampa". A parlare è l'onorevole di Forza Italia Roberto Pella, Capogruppo Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali e Componente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.

"Come ribadito dal Presidente Silvio Berlusconi, speriamo davvero che da qui alla prossima primavera le condizioni sanitarie consentiranno di andare a votare in condizioni di sicurezza così che, in questo modo, vi sarà il tempo necessario per organizzare le candidature e gestire le operazioni di voto. Sarebbe infatti inaccettabile rinviare ulteriormente in primavera le consultazioni, sia quelle provinciali di secondo livello ma soprattutto quelle comunali che interesseranno oltre 1300 comuni di cui 21 capoluoghi".