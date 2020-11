Photomarathon, scatta una foto per le mamme con sclerosi multipla

Via piace scattare foto? Avete amici o parenti o conoscenti appassionati di fotografia?

Invitateli a partecipare alla seconda edizione della Photomarathon organizzata da Trenta Ore per la Vita per sostenere il progetto “Sclerosi multipla: giovani mamme e bambini”! Una maratona tutta digitale che partirà domenica 15 novembre, quando verranno svelati online 9 temi: avrete 30 ore per scattare e caricare le foto su www.italiaphotomarathon.it/ .

Dove? Dovunque siate! In qualsiasi punto della città, anche da casa. Contemporaneamente in tutta Italia. Una giuria di eccezione, di cui fa parte anche Lorella Cuccarini, assegnerà premi per ciascun vincitore di ogni tema. Il primo premio - vincitore assoluto - sarà uno scatto della fotografa di fama internazionale e nostra testimonial Annalisa Flori (annalisaflori.it) .

#insiemepiùforti vuol dire anche questo, non solo ‘lavoro’… ma anche passioni! ISCRIVETEVI, PASSATE PAROLA E DIVERTITEVI A SCATTARE! Quota di partecipazione: 15 euro, a favore del progetto dedicato alle mamme (ogni partecipante potrà caricare fino a nove scatti, uno per ogni tema).

E RICORDATE! Fino al 15 novembre su SKY e in RAI, e fino al 14 novembre su LA7 TRENTA ORE PER LA VITA 2020 È IN TV PER AIUTARE LE MAMME CON SCLEROSI MULTIPLA.

Grazie al progetto “Sclerosi multipla: giovani mamme e bambini” di Trenta Ore per la Vita e AISM finanziato con l’edizione 2019, le mamme possono contare su una rete di supporto in 50 città italiane, dove al momento è attiva un équipe di psicologi, consulenti legali, volontari e operatori professionali. Vogliamo estendere a 80 città italiane la rete di protezione e di assistenza per le mamme con SM e i loro bambini.

Numero solidale 45580