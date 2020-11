Certificato di qualità per l’Istituto Comprensivo di Andorno, pollici in alto anche per progetti in inglese

Grande soddisfazione all'istituto comprensivo di Andorno Micca per l'assegnazione, per il secondo anno, del certificato di qualità ed europeo. Il primo progetto, Europe@nGeneration. Yes, we are, aveva come tema la cittadinanza europea, le origini e la storia dell'Unione e vi hanno partecipato le classi seconda e quinta della primaria di Andorno seguite dalla maestra Boffa Ballaran, anima dei progetti eTwinning, che hanno collaborato con la seconda media di Andorno, coordinata dalla professoressa Cancian.

Del progetto è stata molto apprezzata la collaborazione tra due ordini di scuola diversi, nell'ottica della continuità verticale dell'istituto comprensivo. Sono state svolte attività CLIL, la metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti in lingua straniera inglese, il lavoro infatti ha toccato competenze linguistiche, ma anche di cittadinanza attiva e digitali, mostrando anche particolare attenzione alla tutela dei diritti d'autore.

Il secondo progetto, DEAR EARTH Join the great mission to love our home: the Earth!, ha avuto una durata annuale e la partecipazione di 26 membri appartenenti a 5 diversi paesi. Le classi della scuola primaria di Andorno e di Tollegno con la guida delle insegnanti Boffa Ballaran, Boscolo e Vinci hanno invitato, con le loro attività, alla salvaguardia e alla tutela del pianeta sensibilizzando e promuovendo una coscienza critica. Hanno saputo utilizzare un approccio ludico e laboratoriale, inoltre il progetto ha coinvolto tutte le discipline: ad esempio ricercando informazioni sugli animali in via d'estinzione che vivono nei paesi degli stati partner dell'iniziativa e poi stampando un calendario con i disegni realizzati dai bambini, che sono stati abili anche nel comporre delle poesie scrivendo un verso ciascuno in collaborazione con gli studenti degli altri paesi.

Nella motivazione si precisa che sono state premiate la coordinazione tra insegnanti e la collaborazione tra alunni che hanno dimostrato di riuscire a far fronte anche alle difficoltà imposte dal lockdown portando a termine un progetto ambizioso nonostante il periodo particolare e complesso.