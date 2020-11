Appello per tre inseparabili micini

Si cerca un'adozione per questi fratellini che non possono essere divisi perché molto legati tra loro. Non sono adatti come figli unici. Hanno timore degli umani e quindi avranno bisogno di tempo e pazienza e di persone che possano tenerli in casa in sicurezza.

Hanno 4 mesi, sono tutti maschi, mamma fiv e felv negativa. Obbligo di sterilizzazione. Adatti ad una casa senza bambini né cani. Verranno dati in adozione vaccinati, microchippati con visite pre e post affido e firma del modulo di adozione. Si trovano in provincia di Vercelli.

Per info scrivere o chiamare: 345/2980629 - 340/3926065. Le visite/adozioni saranno effettuate naturalmente nel rispetto delle normative del Decreto Ministeriale sul Coronavirus.