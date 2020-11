A Donato 100mila euro dalla Regione per il ripristino della strada Farciasso-Raviale

"Sono molto contenta, ne avevamo bisogno e lo aspettavamo da tempo". Così il sindaco di Donato Desirée Duoccio commenta la notizia diffusa nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte, che prevede dei fondi per l'alluvione del 2019. Al paese della Valle Elvo sono infatti arrivati 100mila euro per il ripristino della strada comunale Farciasso-Raviale: "Si tratta di una delle poche vie comunali che conducono direttamente al Tracciolino - spiega il primo cittadino - rimasta dissestata in seguito agli eventi alluvionali dello scorso anno. Da allora siamo stati costretti alla chiusura: essendo ceduta una parte della sede stradale e trattandosi di un percorso stretto, ci è risultato impossibile tenerla aperta e anche un senso unico alternato avrebbe minato alla sicurezza dei viaggiatori".

La strada non è molto frequentata, ma l'amministrazione cercava da tempo dei fondi per poter effettuare i lavori: "Risulta un arteria importante per molti cittadini - prosegue Duoccio - utilizzata in particolare dai residenti al Tracciolino e dagli allevatori. Per attivare il prima possibile il cantiere, abbiamo già interpellato i progettisti: contiamo di concludere l'appalto a inizio 2021 per poi dare il via ai lavori verso la primavera".