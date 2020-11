Seris centra l’obiettivo stagionale ed è 4° al Regionale Motocross Junior 125 FMI

E’ arrivata al termine anche per la classe MX 125 la stagione agonistica 2020 ed il pilota del CMR Cossato Nicolas Seris, sedicenne valdostano, ha centrato l’obiettivo stagionale di chiudere nella top5 il campionato regionale FMI. E’ stata per lui una stagione in continua crescita. Nonostante non sia arrivata la qualificazione alle fasi finali del Campionato Italiano Junior (37° posto nelle selettive) e dopo la sofferta trasferta di Cassano in cui aveva raccolto un settimo posto che lo poneva in sesta posizione in campionato, Nicolas e il suo allenatore Michael Mercandino hanno lavorato intensamente e a Sassello (SV) è arrivato un ottimo quinto posto assoluto conquistato con un bellissimo terzo posto in gara 1.

Ancora meglio ha saputo fare nella trasferta di Pinerolo in cui ha conquistato la pole position e con il secondo posto in gara 1 ed il terzo posto in gara 2 Nicolas conquista il suo primo podio stagionale chiudendo terzo assoluto. Con questa ottima prova è salito al quarto posto in campionato. L’atto conclusivo della stagione si è tenuto a Trofarello. Anche qui Nicolas non ha mancato di dimostrare la sua velocità ottenendo la sua seconda pole position nelle qualifiche. Con il terzo posto in gara uno ed il sesto in gara 2 chiude quarto assoluto e conferma il quarto posto in campionato.

“E’ stata una stagione di crescita nonostante Nicky arrivasse da un lungo stop di quasi sei mesi dovuto ad una operazione e in seguito al lockdown. In poco tempo Niky è però riuscito ad entrare in forma, dimostrando fin da subito la sua velocità nel campionato regionale e nelle selettive del campionato italiano junior 125 dove purtroppo la qualifica alle finali non è arrivata causa errori dovuti soprattutto all'inesperienza. A fine stagione posso ritenermi più che soddisfatto dei suoi risultati e della velocità.” Con queste parole l’allenatore Michael Mercandino ha commentato la stagione di Seris esprimendo tutta la sua soddisfazione anche per gli altri due suoi giovani allievi: Giovanni Ceccarelli e Vincenzo Bove hanno vinto rispettivamente il Campionato Regionale Cadetti 65 e il Campionato Regionale Senior 85.

Il team principal CMR, Marco Coradin, ha aggiunto: “Voglio congratularmi con Nicky per i suoi risultati, per il suo impegno, per il pilota e la persona che sta diventando. A lui, al suo allenatore e a tutti i partner che ci hanno sostenuto in questa stagione vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Il prossimo anno vedremo Nicky impegnato nella classe Fast MX2 in sella ad una KTM 250 a quattro tempi. Ci aspetta quindi un intenso periodo di lavoro che, visti limiti imposti dalla attuale situazione epidemiologica, speriamo possa iniziare il prima possibile.”