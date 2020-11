Correre nel nuovo lockdown? Sì, ma in sicurezza

Il nuovo Dpcm consente a tutti gli sportivi di potersi allenare individualmente all’aperto, anche nelle zone rosse come il Biellese e il Piemonte. La forma di allenamento principale, come aveva dimostrato il precedente lockdown, sarà sicuramente quella della corsa. Anche se per molti è stata vista come una scusa per uscire, correre di fatto migliora le prestazioni del sistema cardiovascolare, brucia calorie ed è un’attività sana all’aria aperta. Rispetto al precedente lockdown, la stagione attuale porterà la maggior parte delle persone a correre al buio e, pertanto, è d’obbligo parlare di sicurezza. Ne abbiamo perciò discusso con Mario De Nile, runner e atleta dei Tapa Run Biella.

“La cosa più importante - raccomanda - è rendersi visibili, evitando solo i colori scuri ed indossando un abbigliamento con colori vivaci, fluo o con catarifrangenti. Molto spesso si sceglie di spendere tanto per completi sportivi di ottima fattura che però perdono di utilità quando il sole inizia a calare. Durante l’inverno il buio arriva prima e di conseguenza è necessario indossare qualcosa che permetta di essere visti dagli automobilisti”.

“Condividiamo le strade anche con gli automobilisti e, di conseguenza - continua De Nile - quando si corre lo si deve fare nel rispetto di tutte le norme del codice della strada. È importante correre sempre sul marciapiede quando possibile, evitando di passare col rosso negli incroci e limitando la propria velocità sulle strisce pedonali. Accade che si vedano atleti sfrecciare sugli attraversamenti pedonali, costringendo gli automobilisti ad inchiodare, e ciò è rischiosissimo. Bisogna praticare l’attività in maniera consapevole se vogliamo che questa ci mantenga e ci renda sempre più sani”.

“Un nuovo lockdown è sicuramente qualcosa di spiacevole e assisteremo nuovamente al fenomeno della nascita di tanti “runner per caso” - conclude De Nile - anche se la speranza è che molti di questi si appassionino veramente alla corsa, facendo crescere il movimento. Correre è un modo fantastico di allenarsi ma va fatto civilmente: seguiamo queste poche regole”.