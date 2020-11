Roberto Pella (FI): "Caos elezioni provinciali: il Governo dia chiare indicazioni"

"Chiedo che il Governo valuti di operare una scelta immediata, ritenuta la più sensata da tanti colleghi sindaci e consiglieri che mi hanno sottoposto la questione in questi giorni, ossia rimandare alla primavera del 2021 le elezioni provinciali che, come noto, sono elezioni di secondo livello. A oggi infatti persiste una certa confusione a livello organizzativo e una carenza di informazioni rispetto alla data prevista del 13 dicembre, molto ravvicinata; inoltre, l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con le conseguenti misure restrittive a regime, impedisce una efficace gestione delle elezioni, creando anche difficoltà oggettive per la predisposizione delle liste e una corretta campagna elettorale.

Prendo atto della disponibilità che la Sen. Valente ha manifestato, in qualità di Relatrice del "Decreto COVID" in discussione, presentando un emendamento per il rinvio al 28 marzo, una proposta condivisibile su cui c'è ampia convergenza, ma che tuttavia, dovendo poi il provvedimento transitare alla Camera dei Deputati per la sua approvazione, rischia di tradursi in un nulla di fatto e di non produrre i propri effetti in tempo utile rispetto alle scadenze e agli adempimenti richiesti per l'organizzazione delle elezioni.

Ecco perché chiedo che il Ministro Lamorgese, insieme al Sottosegretario Variati particolarmente sensibile e conoscitore del tema in quanto già Presidente UPI, possa inserire la norma di rinvio direttamente nel Decreto Ristori 2 in modo da darvi efficacia immediata e in tempi utili a chiarire ogni dubbio e a rendere le provinciali rinviabili in primavera, auspicabilmente dopo le elezioni comunali che interesseranno oltre 1300 comuni di cui 21 capoluogo di provincia". Questa la dichiarazione del parlamentare di Forza Italia, Roberto Pella.