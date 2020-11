Anche il territorio biellese piange la scomparsa di Stefano d'Orazio, batterista dei Pooh

Photo by Sergione Infuso/Corbis via Getty Images

Lutto anche nel Biellese per Stefano d'Orazio, storico batterista dei Pooh che si è spento nella serata di ieri, 6 novembre, all'età di 72 anni. Tanto è il dolore tra il gruppo che non ha bisogno di presentazioni: "Era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato - scrive la band sui social - oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando... Poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa".

Diverse volte i Pooh sono stati nel Biellese e molti si ricorderanno, tra tutti, il loro concerto a Sordevolo nel 2006, sul palco dell'allora Libra Festival. Con la loro musica hanno accompagnato generazioni e destato l'ammirazione di moltissimi italiani: qui, nel Biellese, è stata anche formata una tribute band, i Poohnto Fermo.